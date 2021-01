Olga Frycz radzi samodzielnym mamom: "Możesz poprosić o pomoc, gdy masz ochotę JE*NĄĆ SWOJĄ GŁOWĄ O ŚCIANĘ"

Masakra 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Babki które zostały matkami są straszne. Nie wszystkie większość. Matka matce będzie mówić jak ma wychowywać co robić. To prawda, że bywają momenty ciężkie i warto mieć wsparcie ale po co o tym trąbić? Macierzystwo jest ciężka praca ale my kobity sobie same utrudniamy bo większość chce być we wszystkim idealna a po co?