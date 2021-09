Olga Frycz żali się fanom: "Od sierpnia nie zrobiłam sobie dnia wolnego, a jestem w 9. MIESIĄCU CIĄŻY"

Laura 12 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Boże kiedy te celebrytki zamilkną? Pakowanie paczek i prasowanie to jest praca? Sorry, ja sama nie mam jeszcze dzieci, ale pracuje zawodowo - od 8 do 16 codziennie, mam ten komfort ze przychodzę z pracy i mogę odpocząć. Dlatego podziwiam tych rodziców którzy maja prace, a potem jeszcze wracają i kolejna prace w domu przy dzieciach, domu itd. Dlatego taka pani która pol roku spędza gdzieś na Zanzibarze czy tam w Toskani i robi sobie foty na insta niech przestanie się epatować ze jest zajęta i ze to jakiś wielki wyczyn z jej strony!