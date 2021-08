Olga Kalicka sceptycznie o prowadzaniu dzieci na smyczy: "NIE CZUJĘ TEGO KLIMATU"

Niedawno w mediach szerokim echem odbiła się jedna z instagramowych relacji Joanny Krupy. Modelka zaprezentowała bowiem światu ujęcia ze spaceru z córką Ashą-Leigh, na których to mogliśmy zobaczyć, jak prowadzi dziewczynkę na smyczy. W rozmowie z Pudelkiem Dżoana wyjaśniła, że zdecydowała się na takie rozwiązanie, by zapewnić pierworodnej maksymalne bezpieczeństwo. Przy okazji podzieliła się także małą radą dla wszystkich, którzy krytykują jej metody.

Wiem, że jestem niesamowitą matką. Będę robić i wychowywać moje dziecko, jak ja chcę. Jak komuś to się nie podoba, to powinni się trochę educate themselves, że jesteśmy w 2021 roku - poradziła Dżoana.

Jest teraz taki trudny moment, bo Aleksio nie chce spacerować za rączkę i chciałby biegać i eksplorować. Wiele razy się zdarzyło tak, że miałam serce na ramieniu. Nie wiedziałam, czy mój krzyk: "Stój!" przed pasami był wystarczająco głośny i przeraźliwy, aby się zatrzymał, bo sytuacje są różne. Ale cieszę się, bo on to wszystko rozumie i gdzieś dociera do niego to, co mówię, więc uff - dodała.