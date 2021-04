Olga Kalicka ekscytuje się wizytą w salonie fryzjerskim: "Otwarte w samą porę na strzyżenie podczas PEŁNI KSIĘŻYCA" (FOTO)

Filka 59 min. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz

Oczywiście, że planety mają na nas wpływ. Czemu ludzie tak bardzo chcą się odciąć od natury, od tego, co nas otacza i z czym jesteśmy połączeni? To nie są żadne gusła, tylko część procesu, w którym uczestniczymy. "Śpiew" ptaków też pobudza na wiosnę listki do kiełkowania :) Ludzie robią się jak roboty, wszystko takie mechaniczne, przyziemne, a dla nas wciąż najzdrowsze jest życie z cyklem natury. Pochodzimy z kosmosu, z wszechświata i on zawsze będzie miał na nas wpływ. Ludzie unoszą się już taką pychą, że niedługo uznają, że słońce to zabobon.