Oliwia Bieniuk po "Tańcu z gwiazdami" drepcze do "Alkoholi świata" po wino i czipsy (ZDJĘCIA)

Gdy wyszło na jaw, że jedną z gwiazd 25. odsłony "Tańca z gwiazdami" będzie Oliwia Bieniuk, media szybko ochrzciły aspirującą celebrytkę tytułem "faworytki" tej edycji. Po wystąpieniu w pięciu odcinkach show okazało się, że taniec nie jest mocną stroną tegorocznej maturzystki. Córka Anny Przybylskiej nadrabia za to sympatycznym usposobieniem i wyjątkową "medialnością", co może się okazać przepustką do finału show.