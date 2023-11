Omenaa Mensah publikuje PRYWATNE NAGRANIA na urodziny Rafała Brzoski! Miliarder z synkiem w szaleńczym tańcu (WIDEO)

Jako jeden z najbogatszych Polaków a do tego od niedawna i kawaler Orderu Odrodzenia Polski Rafał Brzoska nie ma zbyt wielu powodów do narzekań. Miliarder jest do tego szczęśliwie zakochany w dobrze znanej w showbiznesowych sferach Omenie Mensah, z którą to niedawno odnowił przysięgę małżeńską w egzotycznej scenerii. W poniedziałek przedsiębiorca świętował 46. urodziny (uwaga - zodiakalny skorpion). W tę piękną rocznicę Omenaa zmontowała dla ukochanego wideo kolaż z najbardziej kolorowych momentów ostatnich kilku wspólnie spędzonych lat.