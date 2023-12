Oni porzucili show-biznes i poszli do "NORMALNEJ" pracy: Agnieszka Sitek, Rudi Schuberth, Karolina Rosińska (ZDJĘCIA)

Ixi 22 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Uwielbiam Daniela Day-Lewisa, to absolutny geniusz aktorski, fenomenalny w każdej roli mój ulubiony aktor. Faktycznie zrezygnował z aktorstwa, co jest wielka strata, natomiast pracuje jako stolarz, to jego hobby, nie jako szewc. Poza tym nie musi zarabiać bo za swoje wspaniałe role zarobił tyle, że wystarczy mu do końca życia.