Najgłośniejsze rozstania 2024 roku

Nieprawda. Nie Schreiberowie "rozstali się", tylko on był zmuszony przez nią, aby się z nią rozstać. No trudno, aby gościu poważnie kandydujący na prezydenta dość dużego miasta ignorował, że jego żona na kilka dni przed tymi wyborami znowu miała uczestniczyć w konferencji przed walką, co pewnie ponownie polegałoby na wymianie epitetów z potencjalną rywalką, tylko nie wiadomo która od której tym razem "zaliczyłaby w pyszczek". No gdzie aż takie rzeczy miał aprobować?