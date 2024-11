Naburmuszona Jennifer Lopez taksuje przechodniów lodowatym spojrzeniem, dzierżąc torebkę za KILKASET TYSIĘCY złotych

Jennifer Lopez w ostatnim czasie nie mogła narzekać na brak zobowiązań zawodowych. Artystka skupiona była między innymi na promocji filmu "Niepowstrzymany", w którym to miała okazję wystąpić. Niewątpliwie wielkich echem odbiły się również jej perypetie miłosne. Po miesiącach spekulacji potwierdziła, że jej związek z Benem Affleckiem przeszedł do historii. Bez wątpienia była to smutna informacja dla fanów gwiazdorskiego duetu, bowiem ich relacja wydawała się być scenariuszem wyjętym z komedii romantycznej. Przed laty ich miłość została "rozdzielona" przez przeciwności losu, a następnie po latach w końcu udało im się stanąć na ślubnym kobiercu. Niestety tym razem ich związek nie zakończył się happy endem, a rozwodem.