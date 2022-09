Opalona Julia Wieniawa w limonkowej sukience przebiega przez ulicę i pędzi do salonu piękności (ZDJĘCIA)

Evak 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Gdy pojawiają się tu zdjęcia ODMINIONYCH: Sandry Dziwiszek, Anety Piotrowskiej czy Eweliny Lisowskiej piszecie ze klony, porobione, każda taka sama, te same filtry na insta itd. Pojawia się Wieniawa bez makeupu, w zwykłej sukience to jest - przeciętna uroda, nieczym się nie wyróżnia itd. Właśnie, że się wyróżnia. Tym że nie zrobiła nosa/ust, że nie jest cała w tatuażach i nie zaręcza się co 3 mies z kolejnym celebrytą. Jest naturalna, lubi siebie i nie leczy kompleksów pod skalpelem. Bo ich nie ma, nawet po Waszych komentarzach 😂