Julia Wieniawa odpowiada na krytykę po SŁABYM występie na żywo: "Wolę nie wejść w dźwięk, niż udawać, że wszystko jest IDEALNIE"

edek 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kto Wieniawę wpuścił na scenę? Toż to nie ma za grosz talentu wokalnego. Marcelina też nie nadaje się do prowadzenia programu - głupie miny i paplanie bez ładu. Bardzo dużo hipokryzji - namawiały by nie kupować za dużo ubrań, a same przebierały się co chwila, no i krytyka za wszystko co plastikowe, gdy same w plastiku i z plastiku.