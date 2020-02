Opalony Krzysztof Rutkowski pozuje w kasku u boku zmarzniętej żony: "MY"

WWo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

On jest niewyobrażalnie obleśny. Odpychający, wstrętny, oślizgły... fuj!Zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie to obrzydliwy człowiek. Jak można łasić się do typa co dyma wszystko co mu na drzewo nie ucieknie i jeszcze nie za bardzo się z tym kryje?