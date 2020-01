Maja Rutkowski prezentuje światu obrączkę za prawie 34 TYSIĄCE ZŁOTYCH!

Życiedalej 25 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No wybaczyła mu zdradę w sumie to troche brak godności osobistej z jej strony ale jeśli tak zdecydowała to jej życie. Ale skoro wybaczyła to niech żyje jakby rzeczywiście wybaczyła i do przodu. Pierścionek ładny czemu jak faceta stać to ma nie kupić. I nie mówię tego z powodu że taki wystawny. Mój kosztował 3000 zł chyba i leży w szafce a zamieniłam go na srebrny za ciut ponad 100zl bo mi się bardziej podobał.