Rozmarzona Maja Rutkowski kusi fanów zdjęciem w stroju kąpielowym: "Relax" (FOTO)

Do wszystkich matek siedzących na pudelku - jak wasz dzieciak albo wy wybijecie sobie ząb stały (najczęściej jedynka) to go nie zawijajcie w chusteczkę, tylko wsadzcie do kubeczka ze śliną lub mlekiem! Da się go wtedy replantowac, czyli ponownie "wsadzic" do zębodołu. Do 3-6 godzin od urazu! A w srodowisku suchym po godzinie nie ma czego ratować!