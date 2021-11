Opierzona Sara Boruc stroi kwaśne miny, wędrując na śniadanie do warszawskiej knajpki (ZDJĘCIA)

Po złotej polskiej jesieni zostało już jedynie wspomnienie. Dziś smutną codziennością milionów Polaków są wczesne zachody słońca i mało zachęcający do opuszczenia czterech ścian kolor nieba. Niemniej jednak Sara Boruc postanowiła zaryzykować i w ostatnią środę przyjechała Mercedesem AMG G63 za 750 tysięcy do knajpki w samym centrum Warszawy.

Wnioskując z miny celebrytki, panująca aura niezbyt przypadła jej chyba do gustu. Sara marszczyła z niezadowolenia nosek, będąc zmuszoną do skoków przez kałuże i przyjmowania zrywów paskudnego wiatru prosto na twarz. Nic nie było jednak w stanie powstrzymać jej w dotarciu na śniadanie z kolegą. W końcu, gdy już przeprowadzi się z Arturem i dziećmi do Los Angeles, z pewnością będzie go widywać o wiele rzadziej…