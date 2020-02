Oscary 2020: Kim Kardashian i Kylie Jenner walczą o tytuł najlepiej podkreślonych krągłości

Kim Kardashian od wielu lat starała się przebić do grona pierwszoligowych celebrytów. Zaczynała jako przyjaciółka Paris Hilton, do której zadań należało sprzątanie garderoby milionerki, ale przełomowym momentem w jej karierze było wydanie seks taśmy, uchodzące do dzisiaj za genialny ruch marketingowy matki Kim – przedsiębiorczej Kris Jenner.