Oszczędna Kate Middleton zadaje szyku u boku męża w kolczykach za... NIECAŁE 40 (!) ZŁOTYCH (FOTO)

Kate Middleton od lat wzorowo wywiązuje się z książęcych obowiązków. W odróżnieniu od szwagierki "dezerterki" nigdy nie miała problemu z tym, by z przestrzeganiem dworskiej etykiety, od początku wykazując oddanie brytyjskiej rodzinie królewskiej, której jest w końcu częścią.

Księżna Kate , która niedawno obchodziła okrągłe urodziny, chętnie reprezentuje royalsów na wszelakiej maści wydarzeniach. W ostatnim czasie ze względu na coraz większą niedyspozycję wiekowej królowej Elżbiety ma jeszcze więcej okazji do tego, by się wykazać.

W środę niedawna jubilatka towarzyszyła mężowi podczas wizyty w Foundling Museum w Londynie. Było to ich pierwsze publiczne wyjście w 2022 roku.

Do muzeum Cambridge'owie wybrali się z samego rana. Kate tradycyjnie zwróciła na siebie uwagę za sprawą eleganckiej i dostosowanej do sytuacji stylizacji. Tym razem zrezygnowała z sukni, decydując się na spodnie w kant za 700 złotych, czarny golf i niebieski płaszcz. "Zwyczajny" look ukochana Williama uzupełniła granatowymi szpilkami i kolczykami marki Accessorize za jedyne... 7 funtów, czyli niespełna 40 złotych.