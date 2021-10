Księżna Kate paraduje w TANIEJ SUKIENCE z Zary i butach od Hugo Bosa. Ambasadorka less waste? (ZDJĘCIA)

Gość 59 min. temu zgłoś do moderacji 70 4 Odpowiedz

Less waste? To, że coś jest tanie, nie znaczy, że nie będzie potem śmieciem. W less waste chodzi o nie kupowanie zbędnych nowych rzeczy. I nie wyrzucanie rzeczy nadających się do użytku tylko np. przekazanie /sprzedanie/przetworzenie do dalszego użytku. Samo to, że założy jedne buty dwa razy czy kolczyki to jeszcze nie jest less waste.