Księżna Kate GRA NA FORTEPIANIE podczas telewizyjnego koncertu. "Zrobiła to PO MISTRZOWSKU" (ZDJĘCIA)

Kate, która od dziecka gra na pianinie, odświeżyła swoją muzyczną wiedzę, aby wspólnie z piosenkarzem Tomem Walkerem wykonać świąteczny utwór For Those Who Can't Be Here. Członkini rodziny królewskiej sama wyszła z inicjatywą występu po usłyszeniu muzyka podczas październikowej imprezy charytatywnej. Jednak, jak sama przyznała, pierwsza próba była bardzo stresująca.