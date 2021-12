"Świąteczna" Kate Middleton w czerwonej sukience-płaszczu za 16 tysięcy kolęduje z księciem Williamem (ZDJĘCIA)

nic 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 17 Odpowiedz

A ja zmieniłam o niej zdanie po ostatnim filmiku pokazującym jej reakcję na stwierdzenie przez dzieci, że lubią Harrego i Meghan. Myślę, że wtedy pokazała swoją prawdziwą twarz. Rozumiem, że rozmowy o H&M nie są dla niej przyjemne, ale tak zareagować przy dzieciach to naprawdę wstyd! Teraz szczerzy się, a przy dzieciach, jak zapewne nie spodziewała się, że kamera to uchwyci, to przewracała oczami i zadała bezczelnie pytanie czy coś jeszcze.