POSINIACZONA Kate Middleton bohaterką antyprzemocowej kampanii! "I tak JĄ ZABITO" (FOTO)

Autor (mężczyzna) z jednej strony chce nagłośnić problem przemocy, jednocześnie zachowując się tak jakby wizerunek znanych kobiet był jego własnością- panie działają w przestrzeni publicznej, udzielają się medialnie, charytatywnie co nie znaczy że pierwszy lepszy "artysta" może preparować ich podobizny do własnych celów, nawet jeżeli ten cel jest z założenia szczytny. To nadal osoby prywatne, mające swoje uczucia, przemyślenia. Możesz nie bić kobiety, może nie zgadzać się z przemocą fizyczną ale co z tego jeżeli traktujesz je w tak przedmiotowy sposób?? Jak to świadczy o tym mężczyźnie? Te kobiety mają wysokie pozycje i słyną z aktywności społecznej, myślę że wsparłyby taką akcje, ale stawianie je przed faktem dokonanym jest fatalnym, szowinistycznym zachowaniem.