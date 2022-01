Kate Middleton obchodzi 40. urodziny. Z tej okazji Pałac Kensington opublikował AŻ TRZY zjawiskowe portrety księżnej. "Te zdjęcia przypominają portrety Diany" (FOTO)

Lololol 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz

Zaczynam myśleć, że te czarne wieczne kreski pod oczami to makijaż permanentny:p Ciągle odwoływanie się do Diany jest żenujące. A Kate jest sztuczna w zachowaniu aż do bólu. Prawdziwa arystokratka, przy tym prawdziwy człowiek to królowa Danii Małgorzata. Kate to pretendująca imitacja.