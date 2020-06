Oto Agasava - wyluzowana beauty influencerka z Trójmiasta

Klaudia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja pracuje w domu opieki prawie od roku i dopiero ta praca mnie zmieniła. Niby wiemy ci najważniejsze w życiu, ale tego nie czujemy. Dopiero w domu opieki uświadomiłam sobie, ze jestem czymś więcej , niż wieszakiem na markowe ubrania, ze w życiu najważniejsze jest ZDROWIE i kochani ludzie w pobliżu, ze jestem tak samo potrzebna I doceniana gdy przychodzę bez makijażu do pracy. Ze okazanie troski i serca procentuje morzem wdzięczności, nauczyłam się nie oceniać po pozorach i ze nawet najgrubsza ryba ma duże szanse skończyć z demencją w pampersie przy stoliku z murarzem. A co do dziewczyny, nie znam, pierwsze widzę, niech robi to co ją uszczęśliwia, czego życzę każdemu z Was