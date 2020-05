Oto Jaida Essence Hall - zwyciężczyni 12. sezonu "Rupaul's Drag Race"

Obostrzenia dyktowane panującą na świecie pandemią koronawirusa odcisnęły wyraźne piętno również na branży rozrywkowej. Wiele programów telewizyjnych musiało zatrzymać produkcję, nie chcąc narażać życia i zdrowia swoich uczestników. Przedwczesnego finiszu udało się uniknąć jedynie niewielu formatom. Wśród nich znalazł się uwielbiany za oceanem Rupaul's Drag Race . W tym roku telewizyjny plebiscyt na najlepszą drag queen Ameryki został rozstrzygnięty za pomocą tanecznego pojedynku, przeprowadzonego w domach każdej z uczestniczek. Było to, rzecz jasna, możliwe wyłącznie dzięki magii internetu i sprawnej pracy montażystów.

Korona 12. sezonu Rupaul's Drag Race powędrowała ostatecznie do rąk Jareda Johnsona, kryjącego się pod pseudonimem artystycznym Jaida Essence Hall. 33-letni mieszkaniec Milwaukee w czasie swoich potyczek z innymi queens wygrał trzy główne wyzwania, własnoręcznie stworzył większość kostiumów, które prezentował na wyboegu, a do tego dostarczył widzom ogromnej dawki dobrego humoru. Jego niezaprzeczalny talent nie ochronił go niestety przed falą rasistowskich komentarzy, które wylała się na niego po pokonaniu dotychczasowej faworytki wyścigu po 100 tysięcy dolarów - Gigi Goode.