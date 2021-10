Oto najmłodsze panny młode w show biznesie: Beata Kozidrak, Angelina Jolie, Agata Młynarska... (ZDJĘCIA)

Lili 25 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Taka z szołbiznesu to przynajmniej ma własne mieszkanie, kasę i jakieś perspektywy zawodowe, a statystyczna Kowalska? Znam kilka takich dziewczyn. 19 lat ślub, mieszkanie kątem u teściów, bo "się budujemy", budowa się przeciąga, kłótnie z teściową, zanim dom postawią to już chcą się rozwodzić. Praca? Ona najczęściej "jeszcze się uczy", więc babcia na etacie niańki co weekend (mamusia dziecka na wykładach), młody pracuje "u ojca", ewentualnie śmieciowa umowa na część etatu. Jeżeli jakimś cudem są na swoim to mieszkanie po babci, obiady z mrożonki, a mamusia i tak wpada raz w tygodniu robić im porządki. Takie 19-latki to często zmęczone życie późniejsze 29-latki tuż przed rozwodem. Człowiek inaczej myśli będąc nastolatkiem, a inaczej dekadę później.