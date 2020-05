Kim Kardashian świętuje 6. rocznicę ślubu z Kanye Westem! Udało im się już pogodzić?

Gośćq 1 godz. temu zgłoś do moderacji 122 11 Odpowiedz

Mam pytanie. 14 dziewczynek bo tyle się zgłosiło, które po apelu mamy Anaid się zgłosiły nic nie znaczy? Czy śmierć jednego dziecka nic nie znaczy? Kolejne pytanie dlaczego nie umieszcza pudel oświadczenia mamy dziewczynki z fb? Pani Asia jest hejtowana do dziś! Proszę przeczytajcie jej oświadczenie. Wrzucaliście oświadczenie celebrytów i wrzucacie nadal, nagłówki typu: GWIAZDY są zastraszane. Chcecie zrobić z nich ofiary odwracając kota ogonem? Pytam bo może czegoś tu nie rozumiem. Póki co niewinni to celebryci bo nic nie widzieli 😳 a winni to dzieci i ich rodzice. Brawo tak PROSZĘ PAŃSTWA działa MANIPULACJA. Na koniec dodam jedna rzecz. Wpisując w wyszukiwarkę nazwisko paru „znanych” osób dowiemy się jakimi antywartosciami kierują się ci ludzie. Dołączcie też słowa Liroya który powiedział że nie pozwie Latkowskiego bo wie jakie to było miejsce. Przynajmniej jeden nie udaje ślepego. Szkoda że o tym oświadczeniu zapomnieliście.