Anita Groowe, sensacja Tik Toka

Iza 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No i gdzie ta "ładna buzia", o której pisze autor? Gdyby zdjąć ten makijaż, odczepić sztuczne włosy, itd, to niewie by z tego chłopaka zostało. Czemu promujcie tą Sodomę i Gomorę?!?