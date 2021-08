Oto nowi uczestnicy "Królowych życia": "ojciec" Lorda Kruszwila oraz "pozytywna i zwariowana" projektantka (ZDJĘCIA)

Choć "Królowe życia" z pewnością nie wnoszą niczego wartościowego do życia widzów, nie da się ukryć, że są czołowym formatem TTV. Program, w którym bohaterowie prezentują przed kamerami swoją mniej bądź bardziej luksusową codzienność, błyskawicznie doczekał się rzeszy fanów. Nie brakuje także chętnych do wzięcia udziału w show, co objawia się tym, że niemal co sezon grono "królowych" powiększa się.