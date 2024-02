Paris Hilton chwali się ogromną WILLĄ! Ma rezydencję dla psa, na ścianach SWOJE PORTRETY, a po ogrodzie wozi się meleksem (ZDJĘCIA)

Paris Hilton uchodziła niegdyś za prawdziwą skandalistkę, która prowadziła mocno imprezowy styl życia i trwoniła hotelową fortunę dziadka. Po sieci krążyło mnóstwo cytatów "celebrytki znanej z niczego", które wciąż są przywoływane w zabawnych kompilacjach. Z czasem sama dziedziczka nabrała dystansu do tego, jak na nią patrzą ludzie i spieniężyła to, co uważano za powód do śmiechu.