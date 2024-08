Partnerki polskich siatkarzy dopingują ich podczas zmagań na igrzyskach w Paryżu (ZDJĘCIA)

kibic wawa 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

Piąty set oglądałem w sklepie firmy na E, w średniej wielkości centrum handlowym (myślałem, że będzie to 2 godz. później). Najpierw dwóm klientkom mającym po 23-24 lata powiedziałem, że może by zwróciły uwagę na ekran telewizora, bo Polska ma tylko 5 pkt do srebra olimpijskiego (stan 10 do zdaje się ośmiu punktów USA). Bo się snuły tam i z powrotem obok, ale na ekran na ścianie, gdzie siatkówka leciała, w ogóle nie zwracały uwagi. Ze trzech sprzedawców oglądało, jak i ja. Mogli, bo akurat prawie nikogo z klientów nie było "na sklepie". Ja już sobie powiedziałem, a to jeszcze w necie ich ofertę mocniej przejrzę (słuchawki). A gdy dwie piłki do końca były, jakaś inna w podobnym wieku, że jej coś dwie półki dalej trzeba. No w tym tuż przed meczbolem. Za grosz empatii. Potem się będzie żaliła, że ma kłopoty w relacjach z ludźmi, w tym facetami. Piłka meczowa nasza i już do niej poszedł, chyba coś na 40 zł około-komputerowe. Oczywiście tamte dwie żeby raczyły mi podziękować za 'przynęcenie' do telewizora, to zapomnij. A oglądały pilnie całość końcówki. Gdyby nie ja, tylko na półki by się gapiły, nic konkretnego nie mając do kupowania. "Generacja Z nie dziękuje, generacja Z konsumuje". A teraz świętuję wygraną truskawkami ze śmietaną i cukrem. Ładne i tylko 16 zł za kilogram.