Kim jest żona Nikoli Grbicia? Stanislava poświęciła się rodzinie i unika rozgłosu (ZDJĘCIA)

Ana 29 min. temu

Zlinczujcie mnie ale to czego nie rozumiem to to, ze wiele kobiet serio „siedzi w domu”. Ja wiem, ze pranie, sprzątanie, gotowanie i obrabianie dzieci to praca. Ale tą pracę wykonują tez kobiety które pracują na cały etat. To co mnie dziwi to fakt, ze te kobiety nie mają zainteresowań, często znajomych tylko z kręgu tych samych spraw czyli matki z klasy dzieci. Obserwuję kobiety, które zdecydowały się zostać w domu i widzę, ze ich czas przecieka przez palce. Cały ich dzień wypleniony jest obowiązkami domowymi i wydają się być cały czas zajęte. Wydaje mi się, ze kobiety które pracują na cały czy pół etatu lepiej wykorzystują czas i potrafią lepiej go zagospodarować. Wszystkie kobiety z mojej rodziny pracowały ale każda z nich miała dodatkowo hobby, pasje. I ani ja ani moi bracia, czy kuzynki nie narzekaliśmy na brak matki w domu. A ostatnie co chciałabym usłyszeć to, ze matka „poświęciła się dla nas”. Dla zdrowa psychicznego każdy powinien mieć jakieś swoje zajęcie.