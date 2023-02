Patrycja Markowska obawia się o przyszłość syna: "Ma 15 lat i kompletnie jest zielony"

Patrycja Markowska z całą pewnością chętniej wypowiada się o nowych projektach muzycznych niż o swoim życiu prywatnym. Piosenkarka milczała, nawet gdy media plotkowały o kryzysie w jej związku z Jackiem Kopczyńskim. Dopiero niedawno wokalistka przyznała, że ich relacja to już przeszłość. Markowska w rozmowie z Jastrząb Post nawiązała do popularnego obecnie trendu dotyczącego wypuszczania piosenek o swoich ex. Piosenkarka stwierdziła jednak, że nie jest fanką uzewnętrzniania się w utworach i ma "kompletnie inną osobowość".

Patrycja Markowska mówi o rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim

Przy okazji artystka zdradziła, że zarówno jej, jak i byłemu partnerowi zależało na tym, by utrzymać ich rozstanie w tajemnicy. Nie ukrywała jednak, że średnio czuje się w roli singielki. Nieco lepiej radzi sobie chyba Kopczyński, który już znalazł sobie nową partnerkę...

Na razie średnio… Ja przeżywam długo pewne rzeczy i pewnie sporo czasu minie, zanim te skrzydła odrosną - mówiła Markowska.

Patrycja Markowska zamartwia się o przyszłość syna

Okazuje się, że teraz Patrycja ma nowe zmartwienia na głowie, bo jej 15-letni syn chciałby spróbować swoich sił w show biznesie. Ten pomysł jednak nie do końca podoba się sławnym rodzicom, którzy doskonale wiedzą, z czym to się wiążę.

To jest bardzo niebezpieczny zawód, pełen pułapek non stop. Już nie mówię o używkach, ale też takich pułapkach emocjonalnych. Ma 15 lat i kompletnie jest zielony. Ja bym go w życiu nie wpuściła w show biznes - opowiadała Markowska w "Na Żywo".

Patrycja Markowska o alkoholu

Piosenkarka obawia się, że młodzieniec mógłby zasmakować używek i zachwycić się imprezowaniem. Sama wyjawiła, że ona też musi się pilnować. W rozmowie z Pomponikiem opowiadała kiedyś, że "jest genetycznie obciążona miłością do alkoholu". Patrycja może jednak liczyć na wsparcie byłego ukochanego, któremu również nie podobają się aspiracje syna do zaistnienia w show biznesie.

W sprawie przyszłości Filipa Jacek ma identyczne zdanie jak Patrycja. Oboje trzymają wspólny front. Nie chcą, by chłopak trafił do show biznesu. To stresujące środowisko, trudny zawód i niepewne zarobki. A oni pragną dla niego innej przyszłości. Marzą, żeby zdobył solidne wykształcenie. Czy tak się stanie? Czas pokaże - przekazała tygodnikowi "Na Żywo" znajoma byłych partnerów.

