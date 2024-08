Paulina Krupińska nadaje z rodzinnych wakacji i chwali się wspólnym kadrami z dziećmi. Fani zgodni: "Przepiękna kopia mamy" (ZDJĘCIA)

Zula 1 godz. temu zgłoś do moderacji 45 4 Odpowiedz

Dajcie spokój temu dziecku!Po co te wywieranie presji i porównania do matki?? Przecież widać że jest podobne do ojca i co z tego?? Oranie psychiki jak w przypadku córki Przybylskiej ludzie są naprawdę bezczelni!