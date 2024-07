Paulina Krupińska pozdrawia z wczasów na Mazurach. Zamieściła fotkę w bikini. Fani pod wrażeniem: "Ale z ciebie piękna GÓRALECZKA" (FOTO)

Sezon wakacyjny w pełni, o czym przypominają co rusz przedstawiciele rodzimego show biznesu. Przeglądając media społecznościowe, można odnieść wrażenie, że co drugi polski celebryta smaży się obecnie na plaży, odpoczywa pod palemką lub popija drinka w luksusowym, zagranicznym kurorcie. Do pokaźnego grona urlopowiczów dołączyła właśnie Paulina Krupińska.