Wpadka w "Dzień Dobry TVN". Załamany Damian Michałowski: "FATALNIE zaczynamy tę rozmowę"

Programy telewizyjne realizowane na żywo mają to do siebie, że nie da się z nich niczego wyciąć, na szybko poprawić lub zmienić. Liczy się tylko, co jest tu i teraz, stąd właśnie widzowie tylko czekają, aż ich ulubieni prowadzący będą musieli podjąć szybką reakcję na różne nieprzewidziane zdarzenia, do jakich często dochodzi na planie. Jak niedawno mieliśmy okazję zobaczyć, zdarza się to nawet największym ekranowym wyjadaczom.