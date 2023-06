Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak chwalą się urlopem w Gruzji. Fani komplementują: "WIDAĆ MIŁOŚĆ" (ZDJĘCIA)

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak pół roku temu stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochani do samego końca utrzymywali wieść o ceremonii w tajemnicy, nieoczekiwanie chwaląc się na Instagramie fotkami z wesela. "Tak" powiedzieli sobie w Stanach Zjednoczonych, a niedawno informowali, że w końcu odebrali dokument poświadczający ich małżeństwo w Polsce. Paulina na Instagramie wyjawiła również, że decyzja o ślubie była spontaniczna, a sama organizacja zajęła im zaledwie miesiąc.

To była spontaniczna decyzja. Wszystkie przygotowania, włącznie z uszyciem sukni trwały niecały miesiąc. Niektóre rzeczy załatwialiśmy jeszcze w dniu ślubu - mówiła na Instagramie.

Jak pięknie; Cudne zdjęcie. Tak przyjemnie się na Was patrzy, widać miłość, to jak patrzycie na siebie. Oglądam sobie Wasz profil z czystą przyjemnością i kibicuję by ta miłość trwała wiecznie; Pięknie razem wyglądacie; Cudowni - piali z zachwytu.