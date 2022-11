Paulina Smaszcz twierdzi, że jej synowie NIE MOGĄ odwiedzać Macieja Kurzajewskiego, kiedy w jego domu przebywa Katarzyna Cichopek!

Paulina Smaszcz kilka tygodni temu rozpętała prawdziwą medialną burzę. Dziennikarka pod wpisem urodzinowym Katarzyny Cichopek postanowiła złożyć prowadzącej "Pytanie na śniadanie" osobliwe życzenia, gratulując jej wycieczki do Izraela z Maciejem Kurzajewskim. Parze nie pozostało więc nic innego, jak tylko się ujawnić. Na tym Smaszcz jednak nie poprzestała, bo później ochoczo opowiadała w mediach o "Kurzopkach" i wracała pamięcią do małżeństwa z Kurzajewskim, przekonując mimo wszystko, że "dobrze mu życzy".

Teraz Paulina pojawiła się w podcaście Anny Zejdler, z którą to również poruszyła temat Macieja, a także tego, czy żałuje, że doprowadziła do "coming outu" "Kurzopków". Smaszcz wyznała, że próbowała sprawę rozwiązać prywatnie, ale ponoć się nie udało.

Ja spróbowałam przedtem zrobić to między nami, tylko to nie działa. Dlatego powiedziałam, że okres kłamstw, obłudy, robienia z gęby cholewy, ucieczki od odpowiedzi, okłamywania naszych synów, okłamywania naszych rodzin, chowania samochodu, moi synowie nie mogę przyjść do domu, jak jest pani Katarzyna - to jest ich dom. Znikają zdjęcia naszych synów ze ścian, jak przychodzi pani Katarzyna. Maciek wydał naszego psa, który był psem naszych dzieci i naszym psem... - opowiada.