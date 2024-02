Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska byli małżeństwem ponad 30 lat. Aktorka wybaczyła mu nawet ZDRADĘ

Początki miłości Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego

Paweł Królikowski zostawił po sobie żonę oraz pięcioro ich wspólnych dzieci. Aktor i Małgorzata Ostrowska-Królikowska byli małżeństwem od 1988 roku. Poznali się kilka lat wcześniej na korytarzu wrocławskiej szkoły teatralnej. Choć dla niej nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, on od początku wierzył, że zostanie jej mężem. Królikowski musiał się jednak sporo natrudzić, by zdobyć serce przyszłej matki swoich pociech.

Byliśmy razem w szkole i razem chodziliśmy na zajęcia. Był taki przedmiot - elementarne zadania aktorskie. Profesor kazał nam pójść do zoo obserwować zwierzęta. My z Pawłem wybraliśmy się tam razem i to była nasza pierwsza randka. (...) A jeszcze wcześniej pamiętam, że Paweł zaczepił mnie w autobusie. Podszedł do mnie i zapytał, czy możemy razem jechać. Nie wiedziałam, o co mu chodzi, bo był bardzo dużym bajerancikiem - opowiadała jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" Gosia, dodając w innym wywiadzie, że Królikowski podrywał ją w wyjątkowo oryginalny sposób: