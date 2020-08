Pełna dystansu Justyna Żyła pozuje z chłopakiem, z którym udawała romans i... jego dziewczyną. ZABAWNA? (FOTO)

Liko 30 min. temu zgłoś do moderacji 5 13 Odpowiedz

Jak bym się rozstała z moim partnerem po 17 latach razem, mając 2 letniego synka. Nawet jeśli by mnie zdradził zrobiła bym wszystko żeby przełknąć żal i dogadać się. Nie chciała bym ranić, krzywdzić dziecka dla którego rozpad rodziny był by i tak katastrofą. Nie wrzucała bym żali do sieci, nie pisała bym bzdur, nie wciągalabym dziecka w spory. Jeśli bym nie mogła się dogadać, zaproponowała bym mediatora. Jeśli bym się załamała poszukała bym psychologa dla siebie. Nie utrudniała bym dziecku kontaktów z ojcem. Skoro ktoś odchodzi do innej to zamiast uporczywie go próbować zatrzymać znalazła bym nową miłość, po jakimś czasie. Nie da rady zatrzymać człowieka który już cie nie kocha.. Dorośnij kobieto, wasze spory ranią dzieci.