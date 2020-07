Justyna Żyła też jest gotowa na związek? Internauci sugerują, że znalazła NOWEGO PARTNERA: "Super para" (FOTO)

Bebe 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Tak to jest, jak w wieku 19 lat się za mąż wychodzi bo wpadka i tak wypada, wmawia wszystkim dookola,że siedzenie w domu i odgrywanie roli żony sławnego męża to spełnienie aspiracji życiowych kobiety, ani nie było czasu na przeżycie takiej prawdziwej,beztroskiej młodości ani na rozwój zawodowy bo od razu dzieci i obowiązki rodzinne. Posypało się małżeństwo, to Justyna szaleje, odbiera sobie to,na co nigdy nie było czasu... I nie pieprzcie głupot,że 19-20 lat to czas na płodzenie i rodzenie, że "niektórzy są gotowi tak wcześnie bo instynkt macierzyński, bo są mentalnie dorośli". Na wszystko jest swój czas, ale 19 lat tona pewno nie jest czas na zakładanie rodziny! Tu macie żywy dowód na to,co się może zadziać z psychiką,jak za wcześnie w kajdany dorosłości się wchodzi.