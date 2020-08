Justyna Żyła udaje, że ma chłopaka (FOTO)

Choć przy okazji rozstania ze skoczkiem narciarskim Justyna Żyła wyraźnie nabrała wiatru w żagle, to rzeczywistość szybko zweryfikowała jej aspiracje. Nie oznacza to jednak, że celebrytka zrezygnowała z planów podboju show biznesu, bo dziś, w obliczu kolejnego konfliktu z byłym mężem, ponownie gości na łamach prasy plotkarskiej. Jednocześnie wyraźnie stara się dotrzymać Piotrowi kroku, co staje się momentami wręcz groteskowe.