Piłkarze reprezentacji Polski poszli do kina na film o Bondzie: uśmiechnięty Lewandowski, Szczęsny z popcornem, nabzdyczony Krychowiak (ZDJĘCIA)

Anna 33 min. temu

Wiedzą, że sobie mogą na to pozwolić przed meczem z San Marino, bo na 99,9% wygrają 10:0 i nikt im nie będzie wypominał. Nie dlatego, że nasi są tacy dobrzy, ale dlatego, że wszyscy wiedzą jak gra San Marino. Niech robią co chcą, integracja jest bardzo ważna, ale poza Lewandowskim, Piątkiem i Fabiańskim to wybitnych talentów tam brakuje, a kasa się sypie i nikt nie wie za co, bo osiągnięć brak.