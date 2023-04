Piotr Gąsowski świętuje 59. urodziny i zwraca się do BYŁYCH ŻON: "Dziękuję, że was mam" (ZDJĘCIA)

Gość 36 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Miał fajne żony, to trzeba mu przyznać. Zresztą, on też wydaje się sympatyczny. Widziałam go w sztuce, gdzie grał razem ze Sleszynską, podpuszczali siebie nawzajem i śmiali się, aż całą sala zaczynała im wtórować. Wprowadzili ludzi w dobry humor i choć sztuka nie była wybitna, to wychodziłam z teatru w wesołym nastroju. Gąsu umie rozbawić ludzi, to jest wielki dar, może prywatnie jest inny, ale na scenie jest "miszczem" komedii