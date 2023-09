Piotr i Agata Rubikowie mieszkają w Miami na LUKSUSOWYM osiedlu. "Do plaży mamy minutę" (ZDJĘCIA)

Znajdujemy się na naszym tarasie. (...) W tle tam daleko daleko panorama, centrum Miami. Jeżeli spojrzymy tam lekko w lewo, to widzimy ocean. Mieszkamy na wyspie, którą z Miami łączy most. Do centrum mamy około 14 minut, do plaży mamy około minutę, bo jest ona jakieś 100 metrów od wejścia do budynku - relacjonowała w programie śniadaniowym Rubik.