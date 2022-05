Pogodna Katarzyna Cichopek cierpliwie fotografuje się z fanami po porannym programie (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek nigdy nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem mediów, jak od momentu, gdy wraz z Marcinem Hakielem ogłosili rozstanie. Celebrytka nie jest zbyt wylewna na temat zakończonej relacji, w przeciwieństwie do ojca swoich dzieci. Tancerz jest aktywny jak nigdy dotąd i to za sprawą jego wynurzeń wiemy co nieco o powodach rozpadu ich małżeństwa.