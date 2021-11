Pogrzeb Kamila Durczoka. Podano datę i miejsce uroczystości

We wtorek rano do mediów trafiła wstrząsająca informacja o śmierci Kamila Durczoka. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy został przyjęty do szpitala w ciężkim stanie, jednak mimo reanimacji zmarł. Miał 53 lata, długo walczył z chorobą. Przed śmiercią kilkukrotnie wspominał o zmaganiach z problemami zdrowotnymi.