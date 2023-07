Polscy celebryci bawią się na evencie w Mediolanie z Chiarą Ferragni i Dakotą Johnson: błyszcząca Gąsiewska, Markowska i inni (ZDJĘCIA)

W Polsce co rusz odbywają się eventy przyciągające tłumy znanych twarzy, a nasi celebryci z pewnością nie mogą więc narzekać na brak okazji do pokazania się na salonach. Okazjonalnie gwiazdy polskiego show biznesu można jednak również spotkać na ściankach poza granicami ojczyzny. Na początku lipca grupa polskich celebrytów "reprezentowała" na przykład nasz kraj na evencie z okazji 160. urodzin znanej marki alkoholi w Mediolanie.

Wiktoria Gąsiewska na wydarzenie wybrała się w dopasowanej kreacji na ramiączkach z połyskującego materiału, do której dobrała niepozorne klapki Gucci za ponad 3 tysiące złotych. Stylizację uzupełniła delikatną biżuterią oraz minimalistycznym makijażem. Uwagę bez wątpienia zwracał także look Anny Markowskiej . Znana z "Top model" celebrytka na włoski event przybyła w krótkim topie i marynarce z wycięciami na ramionach oraz oryginalnych spodniach ozdobionych falbanami.

Dawid Woliński tego wieczora postawił na klasyczną czerń, Rafał Jonkisz do zdjęć pozował zaś w białej koszuli i oversize'owym garniturze. Jakob Kosel w przeciwieństwie do kolegów wybrał nieco mniej elegancką stylizację. Warto dodać, że podczas eventu model miał okazję osobiście poznać Chiarrę Ferragni, a nawet zapozował z nią do wspólnego zdjęcia. Influencerce wyraźnie przypadło do gustu towarzystwo polskiego celebryty - paparazzi udało się uchwycić, jak oboje chichoczą, wpatrując się w ekran smartfona.