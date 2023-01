POLSKA MODELKA lansuje się na Fashion Weeku, prezentując kolekcję Schiaparelli z Kylie Jenner i Doją Cat (FOTO)

Haute Couture Fashion Week wiosna-lato 2023 trwa w najlepsze! Święto mody dopiero co opanowało stolicę Francji, a już zdążyło wywołać sporo emocji. Wśród licznych pokazów największych domów mody, sporą uwagę przykuła kolekcja Schiaparelli, zaprojektowana przez Daniela Roseberry. Szum medialny wywołały przede wszystkim kontrowersyjne kreacje z głowami dzikich zwierząt, które według wielu przypominały te prawdziwe. Projektant tłumaczył w mediach społecznościowych, że żadne zwierzęta nie ucierpiały podczas tworzenia budzących emocje ozdób oraz, że są to sztucznie wykonane rzeźby. Według Daniela lew, leopard i wilczyca to odniesienie do reprezentacji pożądania, dumy i chciwości w kultowej alegorii Dantego.