Pomóżmy znaleźć nowe domy psiakom ze schroniska w Radysach

Ludzie nie kupujcie psów z pseudohodowli. Byłam w weekend nad polskim morzem. Pełno Karyn i Sebixow z buldozkami, yorkami. Na pierwszy rzut oka widać ze Nie są to pieski z hodowli zarejestrowanych w polskim związku kynologicznym. Kupione od wujka brata szwagra za kilka stówek. Traktowane bardziej jak maskotki dla brajankow niż żywe stworzenia. Dopóki będzie popyt na takie psy - będzie podaż . A najsmutniejsze jest to ze gdzieś na wsi pod ich domem jest burek, kundelek który robi za szczekający alarm. Zostawili mu miskę z woda i trochę chleba. Tak wyglada Polska rzeczywistość. A gorsza wersja jest taka, ze burek to suczka. Rodzi co cieczke. I jak chętnych na szczeniaczki nie będzie to sebix znajdzie sposób żeby się pozbyć