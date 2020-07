Pomysłowa Marta Linkiewicz chwali się KOLEJNĄ NOWĄ FRYZURĄ. Fanka podsumowuje: "Złamane serca wszystkich byłych" (FOTO)

Marta Linkiewicz wkroczyła do polskiego show biznesu jako pierwsza prawdziwa patoinfluencerka - imprezująca do białego rana i przechwalająca się przygodą w autokarze hip-hopowego duetu Rae Sremmurd. Z czasem Linki postanowiła jednak całkowicie zmienić swoje życie i polubiła regularne treningi oraz zdrowy styl życia.

Chociaż w wyniku swojej metamorfozy Marta Linkiewicz całkowicie porzuciła dawne nawyki na rzecz znacznie spokojniejszego życia, wciąż okazjonalnie pozwala sobie na odrobinę szaleństwa. Niedawno Linki zaskoczyła swoich fanów kolejną radykalną zmianą - ogoliła głowę prawie na "zero" i ufarbowała nową czuprynę na platynowy blond.

(...) To bardziej chodziło o to, co ja mogę zrobić potem, jakie wzorki mogę sobie zrobić na takiej głowie (...) Zaraz wlecą jakieś po*ebane wzorki i dopiero będzie rozpie*dol - groziła Marta.